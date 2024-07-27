Altay'dan Kerem Gül'e büyük vefa

TFF 2'nci Lig ekibi Altay'ın altyapısından yetişip profesyonel olan ancak kalbindeki sorun nedeniyle 2 yıl önce henüz 18 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalan stoper Kerem Gül, kulübe antrenör olarak döndü. Genç yaşta yeşil sahalardan kopmak zorunda kalan Kerem Gül'e siyah-beyazlılar sahip çıktı.



İzmir ekibinin teknik direktörü Gökhan Karaaslan, Kerem Gül'ü teknik ekibine aldı. Karaaslan'ın ekibinde maç ve performans antrenörü olarak görevlendirilen Kerem Gül, yeni bir sayfa açtı. Futbolu bırakmadan önce A takıma yükselen ve aort damarındaki problemden dolayı futboldan uzaklaşan Gül, Altay'ın kendisine kucak açmasıyla 20 yaşında antrenör olarak sahalara geri döndü.





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