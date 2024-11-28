Altay'da Mehmet Gündüz sevinci

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Afyonspor'u 1-0 yenerek 10 hafta sonra galibiyet yüzü gören Altay'da sakatlık yaşayan sol kanat Mehmet Gündüz'ün iyileşmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü. Ligde son olarak 7'nci haftadaki İskenderunspor deplasmanında görev yaptıktan sonra antrenmanda omzundan sakatlanan ve ameliyat olan genç futbolcu son 6 karşılaşmada forma giyemedi.



İlk 11'in değişmez isimlerinden biri olan Mehmet, iyileşerek kademeli olarak takımla çalışmalara başladı. Altay'ın hücum hattındaki önemli isimlerinden biri olan Mehmet'in şimdilik oynamaya hazır olmadığı ancak önümüzdeki haftalarda süre almaya başlayacağı belirtildi. Ceyhun, Deniz ve Mehmet Nur'un geçen hafta iyileşerek kadroya girdiği Altay'da tedavisi süren sol bek Özgür dışında eksik yok.



KALEDE ULAŞ HASAN GÖREVE HAZIR



Altay'da alacağı ödenmeyince kulübe ihtarname gönderdikten 1 ay sonra serbest kalma hakkı kazanan kaleci Ozan Evrim Özenç'in antrenmanlara katılmadığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda bu haftaki İnegölspor karşılaşmasında kaleyi 19 yaşındaki Ulaş Hasan Özçelik'in koruması bekleniyor. Daha önce Ozan'ın yokluğunda İskenderunspor deplasmanında kalede 19 yaşındaki Galip Semih Mendeş'i tercih eden teknik ekip son haftalarda yedek kaleci olarak Ulaş Hasan'ı kadroya aldı.



