Altay Bayındır, MANU'da ilk maçına çıkıyor

Altay Bayındır, Manchester United'daki ilk maçına pazar günü oynanacak Newport County karşısında çıkacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altay Bayındır, MANU'da ilk maçına çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2024 13:47
Fenerbahçe'den yaz aylarında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Altay Bayındır'ın, Manchester United'ın FA Cup dördüncü turundaki Newport County karşısında kalede olmasının beklendiği kaydedildi.

İLK MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United ile Newport County arasındaki FA Cup dördüncü tur mücadelesi 28 Ocak Pazar günü TSİ 19.30'da oynanacak.

Altay Bayındır'ın daha önce de FA Cup üçüncü turundaki Wigan Athletic karşısında sahaya çıkabileceği öne sürülmüştü. Manchester United, Kamerun'dan izin almış ve o maçta kaleyi Andre Onana korumuştu. Onana, daha sonra 14 Ocak'taki Tottenham maçında da kaleyi korumuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery