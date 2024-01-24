Altay Bayındır, MANU'da ilk maçına çıkıyor

Fenerbahçe'den yaz aylarında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.



Daily Mail'de yer alan habere göre, Altay Bayındır'ın, Manchester United'ın FA Cup dördüncü turundaki Newport County karşısında kalede olmasının beklendiği kaydedildi.



İLK MAÇI NE ZAMAN?



Manchester United ile Newport County arasındaki FA Cup dördüncü tur mücadelesi 28 Ocak Pazar günü TSİ 19.30'da oynanacak.



Altay Bayındır'ın daha önce de FA Cup üçüncü turundaki Wigan Athletic karşısında sahaya çıkabileceği öne sürülmüştü. Manchester United, Kamerun'dan izin almış ve o maçta kaleyi Andre Onana korumuştu. Onana, daha sonra 14 Ocak'taki Tottenham maçında da kaleyi korumuştu.



