Altay Bayındır için ayrılık ihtimali!

Manchester United forması giyen Altay Bayındır, önümüzdeki iki transfer döneminden birinde takımdan ayrılabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Altay Bayındır için ayrılık ihtimali!
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03 Aralık 2024 15:10
Manchester United forması giyen Altay Bayındır için ayrılık iddiası gündeme geldi.

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Sky'da yer alan habere göre, Manchester United'da Andre Onana'nın arkasında kalan Altay Bayındır, önümüzdeki iki transfer döneminden birinde İngiliz ekibinden ayrılabilir.

Manchester United'ın milli futbolcudan memnun olduğu ancak Altay'ın ikinci kaleci için fazla iyi olduğu ve şans bulamadığı kaydedildi.

Manchester United'ın Altay konusundaki bu gelişmelerin ardından Onana'nın arkasına yeni bir kaleci arayışlarına başladığı ifade edildi.

MANCHESTER UNITED İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki file bekçisinin Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Manchester United'a 2023 yazında Fenerbahçe'den transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde şu ana kadar sadece 3 maçta şans bulabildi.

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