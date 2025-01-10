Alperen'e "İzmir Marşı" jesti!

Houston Rockets'ın deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 119-115 mağlup ettiği maçta şov yapan Alperen Şengün için Memphis salonda İzmir Marşı çaldı.

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Alperen'e 'İzmir Marşı' jesti!
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10 Ocak 2025 08:53
Son güncelleme 10 Ocak 2025 10:20
Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alan Houston Rockets, 3. sıradaki takipçisi Memphis Grizzlies ile karşı karşıya geldi. Teksas temsilcisi çekişmeli maçta rakibini 119-115 yenerek 37. maçında 25. galibiyetini aldı. Grizzlies ise bu sezonki 14. yenilgisini elde etti.

35 dakika süre alan temsilcimiz Alperen Şengün double-double karşılaşmayı tamamlarken 32 sayı, 14 ribaund ve 5 asistlik performansıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

SALONDA "İZMİR MARŞI" ÇALDI

Öte yandan Memphis Grizzlies cephesi maçtan mağlup ayrılmasına rağmen maçın bitimine 3.2 saniye kala 117-115 gerideyken alınan mola sırasında sahanın en iyisi Alperen Şengün'e jest yaparak salon hoparlöründen İzmir Marşı'nı çaldı.


Gecenin diğer sonuçları ise şu şekildeydi:

Raptors 126-132 Cavaliers
Warriors 107-104 Pistons
Timberwolves 104-89 Magic
Trail Blazers 111-117 Mavericks
Hawks 115-123 Suns
Heat 97-92 Jazz
Hornets - Lakers (Los Angeles'taki yangınlardan ötürü ertelendi)
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