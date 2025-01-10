Alperen'e 'İzmir Marşı' jesti!

🤩Houston Rockets'ın deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 119-115 mağlup ettiği maçta şov yapan Alperen Şengün için Memphis salonda İzmir Marşı çaldı. 🇹🇷pic.twitter.com/9fzGJFywHQ



— Sporxtv (@sporxtv) January 10, 2025

Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alan Houston Rockets, 3. sıradaki takipçisi Memphis Grizzlies ile karşı karşıya geldi. Teksas temsilcisi çekişmeli maçta rakibini 119-115 yenerek 37. maçında 25. galibiyetini aldı. Grizzlies ise bu sezonki 14. yenilgisini elde etti.35 dakika süre alan temsilcimiz Alperen Şengün double-double karşılaşmayı tamamlarken 32 sayı, 14 ribaund ve 5 asistlik performansıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.Öte yandan Memphis Grizzlies cephesi maçtan mağlup ayrılmasına rağmen maçın bitimine 3.2 saniye kala 117-115 gerideyken alınan mola sırasında sahanın en iyisi Alperen Şengün'e jest yaparak salon hoparlöründen İzmir Marşı'nı çaldı.Raptors 126--104 Pistons-89 MagicTrail Blazers 111-Hawks 115--92 JazzHornets - Lakers (Los Angeles'taki yangınlardan ötürü ertelendi)