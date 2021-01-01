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Allen: "Yalan yok, ben de kendimi Harden için takaslardım"

Cleveland Cavaliers'ın yeni pivotu Jarrett Allen, "Ben de kendimi James Harden için takas ederdim." şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers'ın yeni pivotu Jarrett Allen, "Ben de kendimi James Harden için takas ederdim." şeklinde konuştu.

Allen, eski takımı Brooklyn Nets'in Spencer Dinwiddie, Joe Harris ve Caris LeVert'ten oluşan genç çekirdeğinin bir parçasıydı, fakat ekip Harden için takas yaptığında bu çekirdek dağılmış oldu.

Allen takasın bir parçası olmak istememiş olsa da, Nets genel menajeri Sean Marks'ın yerinde olsaydı, kendisinin de aynı şeyi yapmış olacğını söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse ben de aynı takası yapardım, yalan yok. Lakers'a baktığınızda, onlar da aynı şeyi yaptılar ve gidip yüzüklerini aldılar. Kendimi ayrı tutarsam, şahsen Brooklyn'de kalmayı çok isterdim, ancak böyle bir fırsat yakaladığınızda, bunu değerlendirmeniz gerektiğini de anlıyorum."

Allen basketbolun acımasız bir iş olabileceğini bilse de, bunun duygusal açıdan durumu pek kolaylaştırmadığını da sözlerine ekledi:

"Benim için kesinlikle zordu. Bunun basketbolun iş tarafı olduğunu söyleseniz bile, durumu asla hafifleştirmiyor. Ama günün sonunda, önünüze bakmanız gerekli."


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