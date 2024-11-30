Aliağa Futbol Polat Çetin'e emanet

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4'üncü sırada yer alan Aliağa Futbol'da Mesut Toros'un yerine teknik direktörlük görevine Polat Çetin getirildi.



Geçtiğimiz günlerde Bursa temsilcisi 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü'nden ayrılan Çetin, İzmir ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Başkan Turgay Mete'nin katıldığı imza töreninde konuşan teknik direktör Polat Çetin, "Memleketimin takımı olan Aliağa'ya teknik direktör olarak geri dönmek, benim için tarifsiz bir gurur ve mutluluk. Bu kulübün formasını terlettiğim günlerden, şimdi bu büyük camiayı sahada yönetmeye geldiğim noktaya ulaşmak, hayallerimin ötesinde bir durum. Başarıya hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.





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