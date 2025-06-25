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Ali Koç'un 'yıldız transfer' planı!

Fenerbahçe, 1 Temmuz'daki forma lansmanında sadece yeni sezon formalarını değil, dünya çapında bir yıldız transferini de taraftarına tanıtmayı hedefliyor. Başkan Ali Koç, "Formayı yıldız sattırır" diyerek büyük bir ismi lansmana yetiştirmek için düğmeye bastı.

calendar 25 Haziran 2025 09:26
Fotoğraf: X.com
Ali Koç'un 'yıldız transfer' planı!
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Fenerbahçe'de gözler 1 Temmuz'a çevrildi. Sarı-lacivertliler, forma sponsoru Adidas ile imzaladığı yeni anlaşmanın ardından, bu tarihi sadece yeni sezon formalarının tanıtımı için değil, aynı zamanda büyük bir yıldız transferini duyurmak için de değerlendirmeyi planlıyor.

Başkan Ali Koç'un "Formayı iki şey sattırır: Başarı ve yıldız oyuncular" sözünden yola çıkan yönetimin, dünya çapında tanınan bir futbolcuyu lansman gününe kadar kadroya katmak için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

TARİHİ ANLAŞMA: YILLIK 550 MİLYON TL GELİR

Fenerbahçe'nin Adidas ile yaptığı 5 yıllık forma sponsorluğu anlaşmasının detayları da netleşmeye başladı. Türk spor tarihinin en yüksek bedelli forma anlaşması olarak kayıtlara geçen iş birliği kapsamında, sarı-lacivertli kulüp yılda ortalama 550 milyon TL gelir elde edecek. Bu gelirin yaklaşık 400 milyon liralık kısmı futbol şubesine ayrılırken, kalan 150 milyon TL ise kulübün diğer branşlarına destek olacak.


Forma satışlarının yüksek seyretmesi durumunda gelir kalemlerinin daha da artabileceği ifade edilirken, yönetimin "yıldız transfer" hamlesi bu açıdan da büyük önem taşıyor.

YILDIZ TANITIMI AY BAŞINA YETİŞECEK Mİ?

Fenerbahçe yönetimi, sadece sportif başarı değil, ekonomik anlamda da rakipleriyle kıyasıya rekabet ederken, 1 Temmuz'u bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Lansmana çok az bir süre kalmışken, transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, büyük ses getirecek bir yıldızla anlaşarak hem forma satışlarını hem de taraftar motivasyonunu zirveye taşımak istiyor.

Taraftarın sabırsızlıkla beklediği yıldız ismin, lansman günü kamuoyuna açıklanması büyük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. 

 

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