Ali Koç: "Transferlerimiz Türkiye'den olacak"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yeni sezon için belirlediği transfer stratejisini açıkladı.

Ali Koç: 'Transferlerimiz Türkiye'den olacak'
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15 Mayıs 2020 16:34
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yeni sezon için belirlediği transfer stratejisini açıkladı.

YURT DIŞINDAN TRANSFER ASKIDA

Fenerbahçe'nin gelecek sezon yerli futbolculara yöneleceğini ifade eden Ali Koç, "Bu sezonu kurtarmak için gelecek sezonu kaybetmek istemiyoruz. Transfer çalışmalarımız FFP'den dolayı manevralarımız var. Bonservissiz ve kiralık oyuncular ön plana çıkıyor. Daha fazla yerli transfer piyasasına yöneliyoruz" dedi.

Türk futbolunda artık eski maaşların görmenin mümkün olmadığını dile getiren Koç, "Futbolda yatırımlarımızın çoğu euro ile, Türk Lirası çok değer kaybetti. Futbol ekonomisi için tünelin sonunda ışık göremiyorum diyebilirim. Mart'a kadar tüm ödemeler yapılmıştır. Martta 5 maçın 3'ü oynanmıştır. Mayısta da büyük ihtimalle oynanmayacak. Artık eski maaşlar TÜrk futbolunda olmayacak. 91 milyon euro'dan 71'e indik, daha da indik. Bugünden yarına olabilecek bir süreç değil bu. Bizde bütün oyuncularımız 3 milyon euro'nun altında alıyor. Belki 1-2 isim 2.2 milyon euro alacak" şeklinde konuştu.

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