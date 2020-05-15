Fenerbahçe'nin gelecek sezon yerli futbolculara yöneleceğini ifade eden Ali Koç, "Bu sezonu kurtarmak için gelecek sezonu kaybetmek istemiyoruz. Transfer çalışmalarımız FFP'den dolayı manevralarımız var.dedi.Türk futbolunda artık eski maaşların görmenin mümkün olmadığını dile getiren Koç, "Futbolda yatırımlarımızın çoğu euro ile, Türk Lirası çok değer kaybetti. Futbol ekonomisi için tünelin sonunda ışık göremiyorum diyebilirim. Mart'a kadar tüm ödemeler yapılmıştır. Martta 5 maçın 3'ü oynanmıştır. Mayısta da büyük ihtimalle oynanmayacak. Artık eski maaşlar TÜrk futbolunda olmayacak. 91 milyon euro'dan 71'e indik, daha da indik. Bugünden yarına olabilecek bir süreç değil bu. Bizde bütün oyuncularımız 3 milyon euro'nun altında alıyor. Belki 1-2 isim 2.2 milyon euro alacak" şeklinde konuştu.