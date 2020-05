İşte Ali Koç'un Obradovic sözleri...

"EN İYİ KADRO DEDİ"

"TARİHİ BİR 'COME BACK' OLABİLİRDİ"

"SEZON İÇERİSİNDE İLETTİK"

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zeljko Obradovic'in bitecek olan sözleşmesiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı."Hocamız, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerindendir. Geçen sene EuroLeague Final Four öncesi ne kadar müthiş bir performans yakaladık. En kolay Final Four olacak dedik. 3 ayrı EuroLeague rekoru kırdık ancak ondan sonra müthiş başlayan sezon, hiç beklemediğimiz bir şekilde eşi benzeri olmayan talihsiz sakatlıklar sonucu hiç de arzu etmediğimiz bir şekilde tamamladık. Muhteşem başlayan sezon çok çok kötü gitti."Yeni sezon planlamasına başladık. Hocamızın istek ve beklentileri doğrultusunda çalışmalar yaptık. Avrupa'da ses getiren transferlerle takımı güçlendirdik. Hocamız, "Fenerbahçe'de bulunduğum sezonlar içerisinde en iyi kadroyu kurduk." dedi. Ancak, geçen sezonun tam tersine bu sene sezon başlangıcımızın hiç kimsenin inanamayacağı, tahmin edemeyeceği şekilde gerçekleşti. Bizler de inanamıyorduk. Kendi sahamızda rahat kazanacağımız maçları son saniyelerde kaybettik.Çok kötü başlayan sezon haftalar içerisinde toparlanmaya başladık. Geçen sezon kimse bu sonuçları tahmin edemiyordu. Belki de bu sezon devam edebilseydi hiç kimsenin beklemediği şekilde bitirebilirdik. Belki de tarihe geçen bir 'come back' yapabilirdik. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz.Hocamıza dönersek, ben kendisine de ifade ettiğim gibi, o dönem işler kötü giderken bize yaşattığı eşsiz mutluluklar, zaferler dolayısıyla sezon nasıl geçerse geçsin, hem teknik kadronun, hem takımın bizde sonsuz kredisi olduğu yönündeydi. Daha önce de ifade ettiğim gibi, hocamız Fenerbahçe'nin yaşayan efsanesidir. Fenerbahçe'de kalmak istediği müddetçe burası onun evidir. Bu sezon içinde de bu görüşümüz birkaç kez ifade edilmiştir.Bununla beraber, sezon içerisinde birkaç kez kontrat uzatma talebimizi iletmemize rağmen, hocamız yeni kontrata sezon sonunda bakmamız gerektiğini söyledi. Türkiye Ligi iptal edildi. 24 Mayıs'ta EuroLeague toplantısında turnuvayla ilgili kararlar alınacak. Ne çıkacağını bilemiyorum ama yaz aylarında oynanabileceğini tahmin etmiyorum. Hocamızla da önümüzdeki günlerde yine istişare edeceğiz. Kalmak istediği müddetçe kalacaktır. Fenerbahçe, onun evidir.