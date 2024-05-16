Fenerbahçe Beko'dan Aliağa Petkim'e 30 sayı fark

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Aliağa Petkim karşı karşıya geldi.
Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 102-72 kazandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, seride 1-0 öne geçti.
Toplamda iki galibiyete ulaşanın tur atlayacağı seride diğer maç 18 Mayıs'ta Aliağa Petkim'in sahasında oynanacak.
Salon: Ülker
Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Kaan Büyükçil
Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 12, Melih Mahmutoğlu 7, Hayes-Davis 16, Mert Emre Ekşioğlu, Calathes 13, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 14, Wilbekin 12, Tarık Biberovic 11, Pierre 5, Sestina 12
Aliağa Petkimspor: Efianayi 11, Zoriks 14, Yunus Emre Sonsırma 4, Simmons 2, Aldridge 5, Emre Tanışan 2, Thomas 7, Mahir Ağva 12, Yavuz Gültekin 13, Murat Kağan Tor 2, Ata Can Atsüren, Anıl Osman Cevahir
1. Periyot: 28-14
Devre: 54-37
3. Periyot: 79-52
Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 102-72 kazandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, seride 1-0 öne geçti.
Toplamda iki galibiyete ulaşanın tur atlayacağı seride diğer maç 18 Mayıs'ta Aliağa Petkim'in sahasında oynanacak.
Salon: Ülker
Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Kaan Büyükçil
Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 12, Melih Mahmutoğlu 7, Hayes-Davis 16, Mert Emre Ekşioğlu, Calathes 13, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 14, Wilbekin 12, Tarık Biberovic 11, Pierre 5, Sestina 12
Aliağa Petkimspor: Efianayi 11, Zoriks 14, Yunus Emre Sonsırma 4, Simmons 2, Aldridge 5, Emre Tanışan 2, Thomas 7, Mahir Ağva 12, Yavuz Gültekin 13, Murat Kağan Tor 2, Ata Can Atsüren, Anıl Osman Cevahir
1. Periyot: 28-14
Devre: 54-37
3. Periyot: 79-52
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