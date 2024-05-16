Bodrum FK, son dakikalarda fişi çekti!

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Bodrum FK, sahasında Boluspor'u 2-0 yenerek üst tura çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Bodrum FK, son dakikalarda fişi çekti!
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16 Mayıs 2024 19:01
Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Bodrum FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı Bodrum FK 2-0 kazandı. 

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Celal Dumanlı ve 90+7'de Haqi Osman kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, adını bir üst tura yazdırdı.

Ege temsilcisi, ikinci tur maçında Çorum FK - Kocaelispor maçının galibiyle oynayacak. 

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