Ukraynalı Aleksia, milli takımda yüzmek için Türk vatandaşı oldu

Rusya'nın ülkesini işgali sonrası Ukrayna'dan babasıyla Edirne'ye gelerek yerleşen yüzücü Aleksia, Türk vatandaşı oldu.



Ukrayna'nın Donetsk kentine çalışmaya giden Atıl Yılmaz ile eski yüzücü Yulya Yanchevskaya 2003'te evlendi. Çiftin 2006 yılında Aleksia ismini verdikleri kızları doğdu.



Annesinin girişimleriyle yüzmeye başlayan ve sporda başarılı olan Aleksia, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası babası ile Edirne'ye yerleşti.



Savaş nedeniyle kısa süre ara verdiği antrenmanlarına DSİ Spor Kulübünde antrenör Uğur Sivrikaya ile devam eden sporcunun babası Atıl Yılmaz, kızının Türk vatandaşı olarak milli takımda yer alması için işlemlere başladı.



Ukrayna'dan gelecek evrakların gecikmesi nedeniyle yaklaşık 2 yıl süren uğraşlar sonucu Aleksia, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Milli takım adına yüzme hayali kuran Aleksia, vatandaşlık sorununun çözülmesiyle bu hedefine bir adım daha yaklaştı.



"Hedefte milli takım var"



Baba Atıl Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının Türk vatandaşı olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Vatandaşlık sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Eksik kalan belge Ukrayna makamlarınca verilince vatandaşlığımıza kavuşmuş olduk. Türk vatandaşlığını aldıktan sonra kızım milli takıma bir adım daha yaklaşmış oldu. En başta Türkiye'ye geliş amacımız buydu. Şimdi antrenörüyle birlikte daha iyi antrenmanlar yaparak sonuca varacaklarını umuyorum. Bu spor emek ve özveri isteyen bir spor." diye konuştu.



Aleksia Yılmaz da Ukrayna'dan savaş nedeniyle ayrıldığını, 2 yıldır babasıyla Türkiye'de yaşadığını belirtti.



Türk vatandaşı olmak için 2 yıldır çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Kendimi daha mutlu ve öz güvenli hissediyorum. Şu an Türk vatandaşı olduğum için önümde çok fazla imkan var. Türkiye şampiyonluğu ve ardından 2028 olimpiyatlarını hedefliyorum." dedi.



Antrenör Uğur Sivrikaya da Aleksia'nın Türkiye'ye geldiğinde Ukrayna vatandaşı olduğu için milli takım hedefiyle çalışmalar yapamadığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Şimdi Türk vatandaşı olduğu için milli takıma girme hedefimizin önünde bir engel kalmadı. Aleksia'nın ilk branşı kurbağalama, ikinci branşı kelebek. 50 ve 100 metre kurbağalamada özellikle başarılı. Gençlerde Türkiye 2'nciliği derecesi var. Hedefimiz şampiyon olmak. Gelecek sene Aleksia açık yaşta yarışacak. Açık yaşta herkes rakibi olduğu için kaliteyi artırıp derecelerini düşürüp açık yaşta da başarılı olması için uğraşıyoruz. Haftada 8 antrenman yapıyoruz."









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