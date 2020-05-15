Ali Koç: 'Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu var'

Fenerbahçe Kulübü, Türk futbol tarihinde 1959'dan önce oynanan liglerde alınan şampiyonlukların sayılmamasıyla ilgili açıklamada bulundu önümüzdeki yıl, hukuki süreci başlatacaklarını söyledi.Sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu online toplantısında Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu olduğunu söyleyen Ali Koç, "Şampiyonluk sayıları üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu iki ayaklı konu. hem hukuki hem de bilgilendirme, kamuoyu oluşturma durumu var. Haklılığımızı anlatmaya devam edeceğiz. Dünyada örnekleri var, insanlar anlamaya başladı. Buna karşı çıkanlar da var. Onların tezlerinin de haksız olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Her geçen gün daha fazla insan anlıyor. Tarafsız kamuoyunun bizi haklı görmesi en önemli durum." dedi.Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Ali Koç, "1920-1923'te TFF kuruluyor, ligler oynanıyor. Sonrasında 'Geçmişi unut' deniyor. Bunun dünyada örneği yok. Bizzat ülke federasyonunun oynattığı liglerin sayılmamasını anlamakta zorluk çekiyoruz. Çalışmalara devam edeceğiz. Hukuk boyutunu başlatmadan önce kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizim gibi şampiyonlukları sayılmayan takımlarla birlikte devam edeceğiz. Bir kitapçık hazırlıyoruz, dünyada emsali olmayan bu haksız yaklaşım karşısında kendimizi daha iyi ifade edeceğiz." açıklamasını yaptı.Ali Koç ayrıca "Önümüzdeki sezon bitmeden hukuki işlemlere başlamayı düşünüyoruz ama bunu zaman gösterecektir. Vicdanlarda ve gönüllerde haklılığımızın kabul edilmesi. 30 yıllık şampiyonluklar yok sayılmakta.. Sanki ülkemizde futbol 1959'da başlamış gibi... Bu yaklaşım mutlaka bir gün değişecek. Lefter'lerin, Baba Hakkı'ların, Süleyman Seba'ların, Gündüz Kılıçlar'ın hakları teslim edilsin." diye konuştu.