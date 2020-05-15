Ali Koç'tan Gökhan Gönül cevabı: "Anlaşıldı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'ün transferi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com
Ali Koç'tan Gökhan Gönül cevabı: 'Anlaşıldı'
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15 Mayıs 2020 16:49
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Divan Kurulu'nda kendisine yöneltilen Gökhan Gönül sorusuna çok kısa bir cevap vererek açık kapı bıraktı.

Bir kongre üyesinin, "Bizim Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine "anlaşıldı" şeklinde cevap verdi.

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