Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu."Sayın Ahmet Nur Çebi ile görüştüm, sayın Mustafa Cengiz'e de geçirdiği ameliyattan dolayı geçmiş olsun diyorum, dün kendisine moral vermeye gittik; o bize moral verdi.""Liglere başlayacağız dedikten sonra vakalar ortaya çıktı.. Federasyonun 'şimdilik' yaklaşımına katılıyorum. Hakikaten şimdilik bir şey söyleyebiliyorsunuz. 10 gün sonra ne olacak bilemiyorsunuz. Avrupa'daki ligler başlayınca ne olacağını göreceğiz.""Biz bir açıklama yaptık ve verilebilecek her türlü karara saygılı olacağımızı söyledik."Bizde corona çıktı antrenmanları erteledik.Bazı önlemler paylaşıldı ama her senaryoya göre ne yapılacağının açık açık anlatılması lazım""Maçlar başladıktan sonra birisinde virüs çıkarsa ne olacak?. Bir spor adamının virüs ile enfekte olması halinde kariyerinin sona ermesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Böyle bir durumda sorumluluk kimde olacak?"Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım, bütün senaryolar dikkate alınmalı. Ligler oynanmayacaksa da liglerin nasıl tescil edileceğine karar verilmeli""Ligler oynanacaksa aynı takvime göre oynanmalı ve Türkiye Kupası da aynı takvime göre oynanmalı. Hızlandırılmış takvim demek yayıncı kuruluşun ödemeleri yapmıyorum ya da bir kısmını yapıyorum demesi için mazeretLig oynanacaksa aynı takvime göre oynanmalıdır, lütfen farklı senaryo diretmeyin.". Bu liglerin iptal edilmesi gerekiyor. Oynanması için bir sebep yok. En büyük endişem bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki seneden ciddi kayıplarımızın olması."