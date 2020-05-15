Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
"Sayın Ahmet Nur Çebi ile görüştüm, sayın Mustafa Cengiz'e de geçirdiği ameliyattan dolayı geçmiş olsun diyorum, dün kendisine moral vermeye gittik; o bize moral verdi."
"Liglere başlayacağız dedikten sonra vakalar ortaya çıktı. TFF'nin şu anki tavrı net ve "şimdilik" bir plan yapıldı. Çok zor bir karar. İşin sağlık büyük bir boyutu var, ekonomik boyutu var. Federasyonun 'şimdilik' yaklaşımına katılıyorum. Hakikaten şimdilik bir şey söyleyebiliyorsunuz. 10 gün sonra ne olacak bilemiyorsunuz. Avrupa'daki ligler başlayınca ne olacağını göreceğiz."
"Ligler oynanırsa, sorumluluğu üstümüze almayız. TFF'nin hukuki bir yaklaşımı olması gerekiyor. Bir belge imzalamalı. Çünkü burada TFF 'Oynayın' derse, yapacak bir durumumuz yok."
"Biz bir açıklama yaptık ve verilebilecek her türlü karara saygılı olacağımızı söyledik. Liglerin devam etmesi kararı olursa bazı durumlar için de şimdiden adının konması gerekiyor, nelerle karşılaşabileceğimiz aşağı yukarı ortada"
"Bizde corona çıktı antrenmanları erteledik. Ama maçlar başlayınca çıkarsa ne olacak? İki hafta oynadık sıralama değişti sonra oynayamıyoruz ne olacak? Nasıl tescil edilecek? Bazı önlemler paylaşıldı ama her senaryoya göre ne yapılacağının açık açık anlatılması lazım"
"Maçlar başladıktan sonra birisinde virüs çıkarsa ne olacak? O sırada 2 hafta içinde oynadıkları takımlar ne olacak? Karantinaya girecekler mi? Her senaryoya göre ne yapılaması gerektiğinin anlatılması lazım. Bir spor adamının virüs ile enfekte olması halinde kariyerinin sona ermesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Böyle bir durumda sorumluluk kimde olacak?"
"Oynanacaksa asgari kamp mantığında bir yaklaşım olabilir, hiçbir şekilde kimseyle teması olmayacak. Eve, markete gitmeyecekler ve sadece takımla kalacaklar. Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım, bütün senaryolar dikkate alınmalı. Ligler oynanmayacaksa da liglerin nasıl tescil edileceğine karar verilmeli"
"Ligler oynanacaksa aynı takvime göre oynanmalı ve Türkiye Kupası da aynı takvime göre oynanmalı. Hızlandırılmış takvim demek yayıncı kuruluşun ödemeleri yapmıyorum ya da bir kısmını yapıyorum demesi için mazeret. Bütün takımlar en az haftada 1 test olmak durumunda. Bilgilerimize göre bazı takımlar test yapmadan idmana başladılar. Lig oynanacaksa aynı takvime göre oynanmalıdır, lütfen farklı senaryo diretmeyin."
"Şahsen 2. ve 3. Lig'lerin yanısıra Bölgesel Amatör Lig'lerin oynatılmaması gerekiyor. Bu liglerin iptal edilmesi gerekiyor. Oynanması için bir sebep yok. En büyük endişem bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki seneden ciddi kayıplarımızın olması."
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"Sayın Ahmet Nur Çebi ile görüştüm, sayın Mustafa Cengiz'e de geçirdiği ameliyattan dolayı geçmiş olsun diyorum, dün kendisine moral vermeye gittik; o bize moral verdi."
"Liglere başlayacağız dedikten sonra vakalar ortaya çıktı. TFF'nin şu anki tavrı net ve "şimdilik" bir plan yapıldı. Çok zor bir karar. İşin sağlık büyük bir boyutu var, ekonomik boyutu var. Federasyonun 'şimdilik' yaklaşımına katılıyorum. Hakikaten şimdilik bir şey söyleyebiliyorsunuz. 10 gün sonra ne olacak bilemiyorsunuz. Avrupa'daki ligler başlayınca ne olacağını göreceğiz."
"Ligler oynanırsa, sorumluluğu üstümüze almayız. TFF'nin hukuki bir yaklaşımı olması gerekiyor. Bir belge imzalamalı. Çünkü burada TFF 'Oynayın' derse, yapacak bir durumumuz yok."
"Biz bir açıklama yaptık ve verilebilecek her türlü karara saygılı olacağımızı söyledik. Liglerin devam etmesi kararı olursa bazı durumlar için de şimdiden adının konması gerekiyor, nelerle karşılaşabileceğimiz aşağı yukarı ortada"
"Bizde corona çıktı antrenmanları erteledik. Ama maçlar başlayınca çıkarsa ne olacak? İki hafta oynadık sıralama değişti sonra oynayamıyoruz ne olacak? Nasıl tescil edilecek? Bazı önlemler paylaşıldı ama her senaryoya göre ne yapılacağının açık açık anlatılması lazım"
"Maçlar başladıktan sonra birisinde virüs çıkarsa ne olacak? O sırada 2 hafta içinde oynadıkları takımlar ne olacak? Karantinaya girecekler mi? Her senaryoya göre ne yapılaması gerektiğinin anlatılması lazım. Bir spor adamının virüs ile enfekte olması halinde kariyerinin sona ermesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Böyle bir durumda sorumluluk kimde olacak?"
"Oynanacaksa asgari kamp mantığında bir yaklaşım olabilir, hiçbir şekilde kimseyle teması olmayacak. Eve, markete gitmeyecekler ve sadece takımla kalacaklar. Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım, bütün senaryolar dikkate alınmalı. Ligler oynanmayacaksa da liglerin nasıl tescil edileceğine karar verilmeli"
"Ligler oynanacaksa aynı takvime göre oynanmalı ve Türkiye Kupası da aynı takvime göre oynanmalı. Hızlandırılmış takvim demek yayıncı kuruluşun ödemeleri yapmıyorum ya da bir kısmını yapıyorum demesi için mazeret. Bütün takımlar en az haftada 1 test olmak durumunda. Bilgilerimize göre bazı takımlar test yapmadan idmana başladılar. Lig oynanacaksa aynı takvime göre oynanmalıdır, lütfen farklı senaryo diretmeyin."
"Şahsen 2. ve 3. Lig'lerin yanısıra Bölgesel Amatör Lig'lerin oynatılmaması gerekiyor. Bu liglerin iptal edilmesi gerekiyor. Oynanması için bir sebep yok. En büyük endişem bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki seneden ciddi kayıplarımızın olması."
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