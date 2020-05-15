Ali Koç: 'Biz yapamazsak, Fenerbahçe'ye yeni başkan seçersiniz'

"AMATÖRDE KÜÇÜLMEMİZ GEREK"

"BİZ HAMALLIK YAPIYORUZ"

"YAPAMAZSAK YENİ BAŞKAN SEÇİLİR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün amatör branşlarda küçüleceğini açıkladı. Ali Koç, ayrıca Fenerbahçe'de istediklerini yapamamalarını kongre üyelerinini sarı-lacivertli camiaya yeni bir başkan seçebileceğini söyledi.Sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu online toplantısında konuşan Ali Koç, "2018 Haziran'da belki hata ettik, amatörlerde daralmaya gitmedik. Her branş için sponsorlar bulmaya çalıştık, iyi ekipler kurmaya çalıştık. Ancak geldiğimiz noktada küçülmeye gitmemiz gerekiyor. Üç büyük kulüp arasında en çok açığı olan kulüp Fenerbahçe." dedi.Açıklamalarına devam eden Ali Koç "Voleybolda ayakta kalmaya çalışıyoruz ama karşımızda devlet kurumları var. Biz hamallık yapıyoruz. Ziraat Bankası için bu rakamlar komik rakamlar. Devletin de spor planlamasına karar vermesi gerekiyor. Devletimiz kurulurken, sporda sorumluluk almış. Ancak bu şekilde yarışacaksak küçülmeliyiz. Öz kaynaktan oyuncu yetiştirmeliyiz. Ligde belli bir yerde kalabilmeliyiz. Büyük bütçelerle devam ettirmenin maddi olarak yararı yok. Amatör branşlarda nasıl ilerleyeceğimize karar vereceğiz, küçülebildiğimiz kadar küçüleceğiz." diye konuştu.Geldikleri gün spor dünyasını değiştirebileceklerine inandığını hatırlatan Ali Koç, "Ya biz ortama uyacağız, ya da ortama uyacak Fenerbahçe Başkanlığı yapacak birilerini bulacağız. Pelikancı yapının bile hedefi haline gelebiliyorsak, demek ki sistemsel bir sıkıntı var. Meyve veremezsek bu camia kendine en uygun başkanı seçecektir." diye konuştu.