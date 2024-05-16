Marsilya zorlu maçta Reims'e mağlup oldu

Fransa Ligue 1'in, 32. hafta erteleme maçında Marsilya ile Reims karşı karşıya geldi. Marsilya deplasmanda konuk olduğu Reims'e 1-0 mağlup oldu.



Reims'e galibiyeti getiren golü 33. dakikada Chancel Mbemba (kk) kaydetti.



Marsilya'da Jean Onana karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Marsilya bu mağlubiyetle 47 puanda kalırken, Reims ise puanını 44'e yükseltti.



Marsilya bir sonraki karşılaşmasında Le Havre deplasmanına giderken, Reims sahasında Rennes'i konuk edecek





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU