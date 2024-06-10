Haber Tarihi: 10 Haziran 2024 09:25 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024 09:25

Mülakat yerleri açıklandı mı? 2024 Öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

Öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? soruları gündemde. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 10 Haziran'da e-Devlet üzerinden yayınlanacak. Başvuru sonuçlarına göre mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların gireceği sınav ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Peki, mülakat yerleri açıklandı mı? 2024 Öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

Mülakat yerleri açıklandı mı? 2024 Öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
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Öğretmen ataması sözlü sınav/mülakat giriş yerleri adaylar tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması mülakatları için geri sayım başladı. Belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını tamamlayan adaylar sözlü sınava tabii olacak. MEB sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav giriş belgesinde aday başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sözlü sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ve alan bilgileri yer alacak. Peki MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sınavı yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sözlü sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav yerleri 10 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.


Sözlü sınav giriş belgeleri Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinden yayımlanacak.

Adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecek.

Sözlü sınav giriş belgesinde aday başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sözlü sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ve alan bilgileri yer alacak. Doküman üzerinde bina salon listesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formunda adayın ismi ve T.C. kimlik numarası yer almayacak, bunların yerine adayın başvuru numarası kullanılacak.

Adaylar sınava gireceği komisyon numarasını ise sınava giriş esnasında öğrenecekler.
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