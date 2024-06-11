Galatasaray'da ilk transfer netleşiyor: Lorenz Assignon

Transferde gaza basan Galatasaray ilk olarak savunmanın sağına takviye yapacak. Hedef Lorenz Assignon.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da ilk transfer netleşiyor: Lorenz Assignon
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11 Haziran 2024 10:17
Transferde gaza basan Galatasaray ilk olarak savunmanın sağına takviye yapacak.

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılarda listenin ön sıralarında Lorenz Assignon yer alıyor.

Geçen sezonun devre arasında da istenen fakat Burnley'e kiralık olarak gitmeyi tercih eden 22 yaşındaki Fransız oyuncu için görüşmeler sürüyor.



G.SARAY: 6, RENNES: 10

Bonservisi Rennes'te olan Assignon'a 6 milyon euro'luk bütçe ayrıldı. Fransız ekibi, 2027'ye kadar kontratı olan genç oyuncu için 10 milyon euro talep ediyor.

Görüşmelere hız veren Aslan, bu transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor. 23 yaşındaki genç futbolcu bu sezon 36 resmi maçta süre buldu. Bu maçlarda 3 gol atan bek oyuncusu, takım arkadaşlarına 4 kez de asist yaptı.



 
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