Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurbana kaç gün kaldı?

Kurbana kaç gün kaldı 2024: Kurban Bayramına kaç gün kaldı sorusu, Ramazan Bayramı'nın ardından öne çıkan konulardan oldu. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı tatili, arefe günü ile beraber 3,5 gün oldu. Kısa süren bayram tatilinde şehir dışına çıkamayan çalışanlar, Kurban Bayramı ne zaman? sorusunun yanıtına odaklandı. Kurban Bayramı'nın yeni yılda ne zaman idrak edileceği, bir sonraki yılın planlamasını yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte, bayram tatili günleri ve Kurban Bayramı tarihi.2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek.2024 Kurban Bayramına 55 gün kaldı.15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek.Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 PerşembeÜç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 CumaMirac Kandili: 06 Şubat 2024 SalıBerat Kandili: 24 Şubat 2024 CumartesiRamazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 PazartesiKadir Gecesi: 05 Nisan 2024 CumaArefe: 09 Nisan 2024 SalıRamazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 ÇarşambaRamazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 PerşembeRamazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 CumaArefe: 15 Haziran 2024 CumartesiKurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 PazarKurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 PazartesiKurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 SalıKurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 ÇarşambaHicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 PazarAşure Günü: 16 Temmuz 2024 SalıMevlid Kandili: 14 Eylül 2024 CumartesiHenüz 2023 yılına ait vekaletle kurban kesimi bedeli Diyanet tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçi için 2 bin 250 lira, yurtdışı için de bin 800 lira olarak belirlendiğini duyurulmuştu.Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn bidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.Bu yıl Kurban Bayramı'nın 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak kutlanacak. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.Berat Kandili – 6 Mart PazartesiRamazan Başlangıcı - 23 Mart PerşembeKadir gecesi - 17 Nisan PazartesiRamazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan PerşembeRamazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan CumaRamazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan CumartesiRamazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan PazarHicri Yılbaşı – 19 Temmuz ÇarşambaAşure günü – 28 Temmuz CumaMevlid Kandili - 26 Eylül Salı