Yapay zeka sporda imkanları artıracak

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Damla Özsoy, gelişen teknolojiyle yapay zekanın spordaki imkanları ve gelişimi artıracağını söyledi.



"Spor Endüstrisinde Yapay Zeka" kitabının yazarı Dr. Damla Özsoy, bu teknolojonin spordaki etkisini AA muhabirine anlattı.



Yapay zekanın sporda mevcut durumda çok kıymetli olduğunu söyleyen Özsoy, "Endüstri 5.0" kavramıyla birlikte farklılıkların kendisini göstereceğini belirtti.



Sporda yapay zeka teknolojilerinin avantaj ve katkıları açısından gerekli stratejilerin oluşturulmasıyla ortaya önemli yollar çıktığını dile getiren Özsoy, "Hem futbol hem de spor endüstrisinin her alanında yapay zeka teknolojilerinden faydalanmaktayız. Gerek sporcu, gerek antrenör, gerekse spor yöneticileri açısından oldukça önemli katkılar sağlıyor. Giyilebilir teknolojik cihazlar sayesinde sporcuların performanslarını, antrenmanlarını yakından takip edebiliyoruz. Elde edilen veriler sporcunun antrenörüne, spor yöneticisine sunulabiliyor. Bu raporlar doğrultusunda sporcunun sakatlanma riski tahmin edilebilir, yapacağı antrenman programları güncellenebilir." ifadelerini kullandı.



- "Bir sporcu, kendisini diğer takımdaki sporcuyla kıyaslayabilir"



Sporcu performansında yapay zekanın, oyuncuyu yakın takibiyle veriler aktararak gelecek durumuna göre tahmin yapabileceğini vurgulayan Özsoy, şöyle konuştu:



"Antrenörler sporcularla ilgili planlamalarını bu sayede revize edebilirler. Yapay zeka teknolojileriyle takım ya da sporcu stratejilerinin oluşturulmasının yanı sıra, diğer rakiplerin durumu da takip edebilir. Bunun yanında rekabette kişilerin takibi de söz konusu. Bir sporcu, kendisini diğer takımdaki sporcuyla kıyaslayabilir. Bu durum da yeni stratejilerin geliştirilmesini sağlayabilir. Rakip takımın, rakip takımdaki sporcuların antrenman programını ortaya koyduğunuzda, bu doğrultuda yapay zeka gerekli planlamayı ortaya koyabilir."



Yapay zekanın spor yönetimi noktasında da önemli katkılarının bulunduğunun altını çizen Özsoy, bu anlamda iyi bir koordinasyon sağlanabileceğini dile getirerek, "Bir yönetim bilimcisi olarak bizler için geleceği tahmin etmenin en iyi yolu, onu inşa etmektir. Bir spor yöneticisi yapay zekayı sadece sporcu veya antrenör bazında değil, bulunduğu saha ve ekipmanlara da uyarlayarak hem kulüp imkanlarını geliştirebilir hem de performansı artırmaya yönelik girişimlerde bulunabilir. Teknolojik gelişmeler gün geçtikçe ilerliyor. Bizler de bu yeniliği takip ederek spor endüstrisinde alanımıza katkı sağlayacak şekilde uygulamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.









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