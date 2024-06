A Milli Takımımız, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Narodowy Stadı'nda oynanan maçı milliler 2-1 kaybetti.Polonya, 12. dakikada Swiderski'nin golüyle 1-0 öne geçti. A Milli Takımımız, Barış Alper Yılmaz'ın 77. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Polonya, 90. dakikada Zalewski'nin golüyle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve milliler mücadeleyi 2-1 kaybetti.Polonya'da Robert Lewandowski ve Swiderski, sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi.A Milli Futbol Takımı, özel müsabakada rakibi Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez karşı karşıya geldi.Türkiye ile Polonya, bu müsabakayla tarihlerinde 18. kez karşı karşıya geldi.Milliler, geride kalan 18 müsabakada, 3 galibiyet elde ederken, 3 maç berabere bitti, Polonya ise 12 kez galip geldi.Türkiye, bu sonuçla birlikte yaptığı 4 hazırlık maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik almış oldu.Türkiye, EURO 2024'te ilk maçını 18 Haziran'da Gürcistan ile oynayacak. Polonya ise 16 Haziran'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.İtalya maçının başlangıç kadrosunda yer alan Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Polonya karşısında Mert Günok, Samet Akaydın, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu ve Semih Kılıçsoy ilk 11'de sahaya çıktı.Kaan Ayhan, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı ve Hakan Çalhanoğlu ise İtalya maçından sonra Polonya karşısında da ilk 11'de şans buldu.Milli takımın yedek kulübesinde de Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Yasin Özcan, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Arda Güler, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.Zeki Çelik ve Ahmetcan Kaplan ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.Milli takımın genç oyuncularından Semih Kılıçsoy, A Milli Takım formasıyla ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.Teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya karşılaşmasının ikinci yarısında ilk kez A Milli Takım'da şans verdiği Semih'i Polonya karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takımı'nın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi.Genç futbolcu, ilk 11'de yer almazken, yedekler arasında forma şansı bekledi.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Polonya maçı öncesi başkent Varşova'da kamp yaptıkları otelde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve oyuncular ile bir araya geldi. Ziyarette TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.Montella ile kısa bir süre sohbet ederek Avrupa Şampiyonası öncesi takımın durumu hakkında bilgi alan Bakan Bak ile Başkan Büyükekşi, tek tek oyuncularla da görüşerek Polonya maçı için başarı diledi. Montella ve ay-yıldızlı futbolcular, destekleri için Bakan Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür etti.Polonya, milli takımımız karşısında 12. dakikada 1-0 öne geçti. Savunma arkasına gönderilen topta Samet Akaydin'in müdahalesi kısa kaldı. Topu takip eden Lewandowski, yanındaki arkadaşına bıraktı. Topu alan Swiderski, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.A Milli Takımımız, ile karşı karşıya gelen Polonya'da sakatlık yaşandı.11. dakikada milli takımın kalesini havalandıran Swiderski, gol sevinci sırasında sakatlandı. Bir müddet kendisini denese de Polonyalı oyuncu, 19. dakikada kenara geldi. Onun yerine Piatek oyuna girdi.A Milli Takımımız, beraberlik şansını kaçırdı. Hakan Çalhanoğlu'nun harika pasında Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yerden vuruşunu kaleci Szczesny çıkardı. Dönen topu Mert Müldür tamamlamak istedi ama bu kez top savunmadan döndü. Savunmadan dönen topa İrfan Can, gelişine vurdu ama top üstten auta gitti.Polonya'da bir sakatlık daha yaşandı. 33. dakikada Robert Lewandowski topsuz alanda kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli golcü, yerini Kacper Urbanski'ye bıraktı.İlk yarı başka pozisyon olmadı ve Polonya soyunma odasına 1-0 üstün girdi.Milli takımımız, ikinci yarıya etkili başladı. Arda Güler'in pasında karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz, uzak köşeyi düşündü ama kaleci gole izin vermedi.Beraberlik golü için yüklenen Türkiye, Arda Güler ile gole yaklaştı. Barış Alper'in bıraktığı topa gelişine vuran genç oyuncu kaleci Szczesny'yi geçemedi.Hızlı gelişen Polonya atağında Szymanski, uzak noktadaki Urbanski'yi gördü. Karşı karşıya pozisyonda Polonyalı golcü, kalecimiz Mert Günok'u geçemedi.Türkiye, Barış Alper'in 77. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Kenan Yıldız'ın pasında yay üzerinde topla buluşan Barış, sağ ayağıyla yerden sert vurdu. Savunmaya da çarpan top kalecinin sağından ağlarla buluştu.Öne geçmek adına yüklenen milliler, net fırsatı kaçırdı. Barış Alper, sol kanattan savunma arkasına sarktı. Kaleci Szczesny kalesinden çıktı. Savunma uzaklaştırmak isterken top Kerem'de kaldı. Kerem'in uzaktan boş kaleye gönderdiği top üst direkten dışarı gitti.Polonya, Zalewski'nin golüyle 90. dakikada 2-1 öne geçti. Sebastian Szymanski'nin pasıyla sol kanattan topla buluşan Zalewski, çalımlarla ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı. Yerden giden top Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu.Maçta başka gol çıkmadı ve milliler, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Polonya ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.12. dakikada Polonya öne geçti. Samet'in kafa ile hatalı indirdiği topu, ceza sahasında kapan Lewandowski, boş pozisyondaki Swiderski'ye pasını attı. Swiderski de yakın mesafeden ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:19. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Hakan'ın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kerem, ceza sahasına girdi. Kerem'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Szczesny'den döndü.25. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha etkili geldi. İrfan'dan aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ters direk dibinden auta gitti.55. dakikada Polonya savunmasının arkasına attığı topu kapan Barış Alper, ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleci Szczesny meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.63. dakikada gelişen Türkiye atağında, Polonya ceza sahası önünde Barış Alper ile verkaç yapan Arda, topu önünde buldu. Arda'nın ayak içiyle gelişine sert şutunda topu kaleci Szczesny çeldi, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.67. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Polonya atağında, Szymanski, sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Urbanski'ye pasını attı. Urbanski, kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunda Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.77. dakikada Türkiye beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta, Kenan'dan pası alan Barış Alper'in Polonya ceza sahası ön çizgisi üzerinden dönerek şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu:79. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçme şansını kullanamadı. Kalesini terk edip ceza sahasının dışına çıkan Szczesny'den topu kapan Kerem'in taç çizgisine yakın bölgeden şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.87. dakikada ev sahibi takım tehlikeli geldi. Savunma arkasına atılan topu kapan Piatek, ceza sahasına girdi, yerden sert şutunda kaleci Mert sağına çok iyi uzandı ve gole izin vermedi.90. dakikada Polonya öne geçti. Savunmada Merih Demiral'dan topu kapan Zalewski, sol kanattan ceza sahasına girip, açısını düzeltti, köşeye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti:: PGE Narodowy: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert (Macaristan): Szczesny, Bednarek, Dawidowicz (Dk. 46 Salamon), Kiwior, Frankowski, Piotrowski (Dk. 46 Sebastian Szymanski), Slisz (Dk. 78 Damian Szymanski), Zielinski (Dk. 46 Moder), Zalewski, Swiderski (Dk. 19 Piatek), Lewandowski (Dk. 33 Urbanski): Mert Günok, Kaan Ayhan (Dk. 61 Merih Demiral), Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan (Dk. 61 Okay Yokuşlu), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 71 Kenan Yıldız), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Arda Güler), Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 83 Cenk Tosun), Semih Kılıçsoy (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz): Dk. 12 Swiderski, Dk. 90 Zalewski (Polonya), Dk. 77 Barış Alper Yılmaz (Türkiye): Dk. 47 Salamon, Dk. 67 Slisz (Polonya), Dk. 51 Barış Alper Yılmaz, Dk. 76 Orkun Kökcü (Türkiye)