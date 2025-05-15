15 Mayıs
Bandırmaspor-Erzurumspor
2-0
15 Mayıs
İstanbulspor-Boluspor
1-2
15 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
2-0
15 Mayıs
Rayo Vallecano-Real Betis
2-2
15 Mayıs
Espanyol-Barcelona
0-032'
15 Mayıs
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0-033'

Boluspor, İstanbul'da geriden gelerek yarı finalde!

Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında Boluspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti ve play-off yarı finaline adını yazdırdı.

calendar 15 Mayıs 2025 22:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Boluspor, İstanbul'da geriden gelerek yarı finalde!
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Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında Boluspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

İstanbulspor'un tek golünü, 49 dakikada Özcan Şahan kaydetti. Boluspor'a galibiyeti getiren goller ise 57. dakikada Khouma Babacar ve Florent Hasani'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte adını play-off yarı finaline yazdıran Boluspor, Erzurumspor FK'yi 2-0'la geçen Bandırmaspor ile 19 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak. 

Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak. 

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