Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzattı

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de iç transfergelişmesi yaşandı.
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan İsmail Yüksek ile yeni kontrat yaparak sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı ve ücretini iyileştirdi.
BU SEZON NE YAPTI?
26 yaşındaki milli yıldız bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasını 28 maçta forma giyerken 2 asist üretti.
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan İsmail Yüksek ile yeni kontrat yaparak sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı ve ücretini iyileştirdi.
BU SEZON NE YAPTI?
26 yaşındaki milli yıldız bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasını 28 maçta forma giyerken 2 asist üretti.
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