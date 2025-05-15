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Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini Haziran 2028'e kadar uzattı ve ücretini iyileştirdi.

calendar 15 Mayıs 2025 23:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzattı
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Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de iç transfergelişmesi yaşandı.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan İsmail Yüksek ile yeni kontrat yaparak sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı ve ücretini iyileştirdi.

BU SEZON NE YAPTI?

26 yaşındaki milli yıldız bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasını 28 maçta forma giyerken 2 asist üretti.


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