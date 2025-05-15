2'nci Lig Beyaz Grup'tan küme düşen Altay'da 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kongre öncesi iş insanı Vahdettin Heyal başkan adaylığını açıkladı.



Altay'a daha önce geçen yıl kasım ayında şirketleşme sürecinde talip olan ancak anlaşma sağlanamayan, kulübe üye olmadığı gerekçesiyle de tüzük gereği başkanlığı önünde engel bulunduğu belirtilen Heyal, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.



Başkanlığa aday olduğunu duyuran Heyal, "Bu devrim hareketinde ben Vahdettin Heyal ve benimle yola çıkan ama baskı görmelerinden çekindiğimiz için isimlerini açıklamadığımız 5 arkadaşımız göreve hazırız. Büyük değişimi ve devrimi yapmak üzere 15 Vahdettin Heyal göreve hazır. Toplantılarda ve özel görüşmelerde bu değişimi isteyen bir çok genel kurul üyesi 15 Vahdettin Heyal'ı desteklediklerini söyledi. 'Gelin yönetime girin' dediğimde bu taşın altına el sokmaktan çekindikleri için aktif görev almaktan geri duruyorlar. Camiaya açık çağrımdır. Eğer bu devrim hareketinde olmak istiyorsanız 9 koca yürekli değişim ve devrimciye ihtiyacım var. Listem herkese açık" dedi.



Altay'ın ülkenin en değerli çınarlarından biri olduğunu ifade eden Vahdettin Heyal, "Bugün bu kulüp tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Ben bu arma için kalbi atan bir evlat olarak artık sadece tribünde değil sorumluluk alarak, taşın altına elimi koyarak mücadele etme zamanı geldiğine inanıyorum. Ben bu göreve, Altay'ı yeniden ayağa kaldırmak, sürdürülebilir bir mali yapı kurmak, şeffaf ve katılımca bir yönetim anlayışı getirmek ve profesyonel ve amatör branşları güçlendirmek için adayım" ifadelerini kullandı.



Heyal açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi: "Bugün Altay'ın yalnızca günü kurtaracak vaatlere değil, sağlam temellere oturtulmuş, gelecek nesillere gururla devredilecek bir yapıya ihtiyacı var. Ben bu yapıyı kurmaya talibim. Altay'ı günübirlik politikaların değil, uzun vadeli planların kulübü yapacağım. Çünkü ben bu camianın içinden geldim. Altay'ı sevdim, Altay'la büyüdüm. Ve bugün Altay için hazırım."



