3x3'te gözler İstanbul finalinde!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen, açık hava 3x3 basketbol turnuvalarının İstanbul finalinde mücadele edecek takımlar belli oldu.



TBF'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman etaplarında şampiyon olan Pamukkale Basket, Powerfit, Gaziantep Prime ve And1, finalde sahne alacak.



Türkiye Sigorta 3x3 final etabı, 18 Mayıs Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek.



Müsabaka programı şöyle:



11.00-14.00 Grup maçları



16.00 Final



