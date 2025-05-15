15 Mayıs
Bandırmaspor-Erzurumspor
2-0
15 Mayıs
İstanbulspor-Boluspor
20:00
15 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
20:00
15 Mayıs
Rayo Vallecano-Real Betis
20:00
15 Mayıs
Espanyol-Barcelona
22:30
15 Mayıs
Getafe-Athletic Bilbao
22:30

Bandırmaspor, play-off'ta yarı finalde!

Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında Bandırmaspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup etti ve play-off yarı finaline adını yazdırdı.

calendar 15 Mayıs 2025 18:02 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 18:04
Bandırmaspor, play-off'ta yarı finalde!
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Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında Bandırmaspor, Erzurumspor FK'yi konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de Mexer ve 62. dakikada Lois Diony kaydetti.

Bu sonuçla birlikte adını play-off yarı finaline yazdıran Bandırmaspor, bu akşam oynanacak olan İstanbulspor - Boluspor eşleşmesinin galibi ile 19 Mayıs'ta karşılaşacak.

Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile finalde mücadele edecek. Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak. 

 


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