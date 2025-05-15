NBA, Golden State Warriors'ın tecrübeli forveti Draymond Green'e, hakemlerin tarafsızlığına yönelik uygunsuz bir yorumda bulunduğu gerekçesiyle 50 bin dolarlık para cezası verdiğini açıkladı.



Olay, Warriors'ın Minnesota Timberwolves'a karşı oynadığı ve 102-97 kaybettiği Batı Konferansı yarı final serisinin 3. maçında yaşandı. ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Green'in maç sonuna dair yaptığı yorumlar ve el hareketleri, bahis oranları üzerinden hakemlerin kararlarını ima ettiği şeklinde yorumlandı.



Green, karşılaşmanın bitimine 15 saniye kala fark altı sayıya düşmüşken bir el hareketiyle skor farkına gönderme yaptı. Bu sırada Warriors üçlük atarak maçı beş sayı farkla kaybetti ve bahisteki "spread" sınırını aşmamış oldu.



Bu ceza, Green'in 2023 Aralık ayında Rudy Gobert ile yaşadığı tartışma sonrası aldığı 12 maçlık uzaklaştırmadan bu yana ligden aldığı ilk resmi ceza oldu.



