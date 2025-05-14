Roma, Zaniolo için Galatasaray'ı bekliyor!

Galatasaray'dan bu sezon Atalanta'ya ardından Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya'da beklentileri karşılayamadı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
GALATASARAY'A GERİ DÖNÜŞ
İtalyan basınında yer alan habere göre, Fiorentina, Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve 25 yaşındaki futbolcu, yaz aylarında Galatasaray'a geri dönecek.
GALATASARAY'IN KARARI BEKLENİYOR
Galatasaray, yaz aylarında Zaniolo'nun geleceği için karar verecek. Zaniolo'nun sonraki satışından pay sahibi olan Roma da Galatasaray'ın Zaniolo için vereceği kararı bekliyor.
Galatasaray'dan devre arasında Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, İtalyan ekibinde 13 maçta süre buldu ve takımına skor katkısı sağlayamadı.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo'nun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY'A GERİ DÖNÜŞ
İtalyan basınında yer alan habere göre, Fiorentina, Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve 25 yaşındaki futbolcu, yaz aylarında Galatasaray'a geri dönecek.
GALATASARAY'IN KARARI BEKLENİYOR
Galatasaray, yaz aylarında Zaniolo'nun geleceği için karar verecek. Zaniolo'nun sonraki satışından pay sahibi olan Roma da Galatasaray'ın Zaniolo için vereceği kararı bekliyor.
Galatasaray'dan devre arasında Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, İtalyan ekibinde 13 maçta süre buldu ve takımına skor katkısı sağlayamadı.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo'nun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.