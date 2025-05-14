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Roma, Zaniolo için Galatasaray'ı bekliyor!

Galatasaray'dan Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, yaz aylarında sarı-kırmızılılara geri dönecek. Galatasaray, yaz aylarında İtalyan futbolcunun geleceği için karar verecek. Zaniolo'nun sonraki satışından payı bulunan Roma da Galatasaray'ın Zaniolo için vereceği kararı bekliyor.

calendar 14 Mayıs 2025 17:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma, Zaniolo için Galatasaray'ı bekliyor!
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Galatasaray'dan bu sezon Atalanta'ya ardından Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya'da beklentileri karşılayamadı.

GALATASARAY'A GERİ DÖNÜŞ

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fiorentina, Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve 25 yaşındaki futbolcu, yaz aylarında Galatasaray'a geri dönecek.

GALATASARAY'IN KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray, yaz aylarında Zaniolo'nun geleceği için karar verecek. Zaniolo'nun sonraki satışından pay sahibi olan Roma da Galatasaray'ın Zaniolo için vereceği kararı bekliyor.

Galatasaray'dan devre arasında Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, İtalyan ekibinde 13 maçta süre buldu ve takımına skor katkısı sağlayamadı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo'nun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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