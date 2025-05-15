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15 Mayıs
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Espanyol - Barcelona maçında olay: Arabayla taraftarları ezdi

İspanya La Liga'da oynanan Espanyol-Barcelona derbisi sırasında stat dışında büyük olay çıktı. Bir araba, Espanyol taraftarlarını ezdi. Yaralılar olduğu bildirildi.

calendar 15 Mayıs 2025 22:50 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 23:36
Espanyol - Barcelona maçında olay: Arabayla taraftarları ezdi
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İspanya La Liga'da Barcelona, şampiyonluk maçında aynı şehrin takımı Espanyol ile derbi maçına çıktı.

Mücadele sırasında stadyum dışında büyük olaylar yaşandı.

RCDE Stadyumu yakınında meydana gelen olay sırasında maç da bir süreliğine durduruldu.

YARALILAR VAR

Çıkan olayda önü kesilen araba son sürat gaza bastı. Olay yerinde yaralılar olduğu bildirildi.


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