Espanyol - Barcelona maçında olay: Arabayla taraftarları ezdi

İspanya La Liga'da Barcelona, şampiyonluk maçında aynı şehrin takımı Espanyol ile derbi maçına çıktı.
Mücadele sırasında stadyum dışında büyük olaylar yaşandı.
RCDE Stadyumu yakınında meydana gelen olay sırasında maç da bir süreliğine durduruldu.
YARALILAR VAR
Çıkan olayda önü kesilen araba son sürat gaza bastı. Olay yerinde yaralılar olduğu bildirildi.
Mücadele sırasında stadyum dışında büyük olaylar yaşandı.
RCDE Stadyumu yakınında meydana gelen olay sırasında maç da bir süreliğine durduruldu.
YARALILAR VAR
Çıkan olayda önü kesilen araba son sürat gaza bastı. Olay yerinde yaralılar olduğu bildirildi.
Espanyol-Barcelona maçı öncesi bir kişi, stat çevresindeki Espanyol taraftarlarını arabayla ezdi. Olay yerinde yaralılar var. pic.twitter.com/4skQSmGka2
— Sporxtv (@sporxtv) May 15, 2025
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