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Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur maç programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur maç programı açıklandı.

calendar 16 Mayıs 2025 01:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur maç programı açıklandı
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Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur maç programı belli oldu.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ikinci turda Teksüt Bandırmaspor ile Geosis Boluspor karşı karşıya gelecek.

İlk maç, 19 Mayıs'ta normal sezonu daha alt basamakta (7) bitiren Boluspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Rövanş ise 23 Mayıs'ta Bandırmaspor'un (5) sahasında yapılacak.

Tur atlayan takım, finalde Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

1. Lig play-off ikinci tur maç programı şöyle:

19 Mayıs Pazartesi:

20.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

23 Mayıs Cuma:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Geosis Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

 
 

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