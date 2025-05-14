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Willem-PEC Zwolle
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Feyenoord-RKC Waalwijk
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14 Mayıs
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Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu!

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonu olması durumunda formatı değişen Süper Kupa'da olası eşleşmeler belli oldu.

calendar 14 Mayıs 2025 23:50 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 23:57
Haber: Sporx.com
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu!
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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olması durumunda Süper Kupa'nın yeni formatında oynanacak olan eşleşmeler kesinlik kazanmış olacak.

Yeni Süper Kupa formatına göre müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek ve kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacak.

Bu sezon Galatasaray'ın ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemiş olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitirecek takım, Süper Kupa müsabakalarına katılacak son takım olacak.

2026 Ocak ayında oynatılması planlanan Süper Kupa'da muhtemel eşleşmeler şöyle;

Galatasaray - Trabzonspor
Fenerbahçe - Süper Lig üçüncüsü

Yeni formatla birlikte Süper Kupa 2025 müsabakaları, 2026 Ocak ayında oynanacak. Müsabakalar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle düzenlenecek.

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