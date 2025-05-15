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Jordi Alba, Inter Miami ile sözleşme uzattı!

İspanyol futbolcu Jordi Alba, 2027 yılına kadar Inter Miami ile yeni bir sözleşme imzaladı.

calendar 15 Mayıs 2025 20:11
Jordi Alba, Inter Miami ile sözleşme uzattı!
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MLS temsilcisi Inter Miami'de forma giyen Jordi Alba, Amerika ekibiyle yeniden anlaşma sağladı.

Jordi Alba'nın sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

36 yaşındaki sol bek, bu sezon Inter Miami'de 17 maça çıktı. Jordi Alba bu maçlarda 1 gol ile 3 asist üretti.


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