Jordi Alba, Inter Miami ile sözleşme uzattı!

MLS temsilcisi Inter Miami'de forma giyen Jordi Alba, Amerika ekibiyle yeniden anlaşma sağladı.



Jordi Alba'nın sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.



BU SEZON NE YAPTI?



36 yaşındaki sol bek, bu sezon Inter Miami'de 17 maça çıktı. Jordi Alba bu maçlarda 1 gol ile 3 asist üretti.



