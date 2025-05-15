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15 Mayıs
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20:00
15 Mayıs
Rayo Vallecano-Real Betis
20:00
15 Mayıs
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22:30
15 Mayıs
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22:30

3. Lig play-off üçüncü turda ilk maçlar tamamlandı

TFF 3. Lig play-off üçüncü turda ilk müsabakalar oynandı.

calendar 15 Mayıs 2025 19:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
3. Lig play-off üçüncü turda ilk maçlar tamamlandı
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TFF 3. Lig play-off üçüncü turda ilk maçlar tamamlandı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak üçüncü turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek. Rövanş müsabakaları, 19 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

3. Lig play-off üçüncü tur ilk karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Muşspor-Karşıyaka: 0-0

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Balıkesirspor: 0-1

Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0

AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor: 2-0


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