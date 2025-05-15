TFF 3. Lig play-off üçüncü turda ilk maçlar tamamlandı.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak üçüncü turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek. Rövanş müsabakaları, 19 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.
3. Lig play-off üçüncü tur ilk karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Muşspor-Karşıyaka: 0-0
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Balıkesirspor: 0-1
Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0
AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor: 2-0
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak üçüncü turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek. Rövanş müsabakaları, 19 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.
3. Lig play-off üçüncü tur ilk karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Muşspor-Karşıyaka: 0-0
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Balıkesirspor: 0-1
Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0
AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor: 2-0
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....