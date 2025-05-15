Dallas Mavericks'in bu yaz yeni bir oyun kurucu bulmaya odaklanacağı iddia edildi.



NBA Draftı'nda birinci sıradan seçme hakkını kazanan Dallas Mavericks, genç yıldız Cooper Flagg'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ancak takımın yıldız oyun kurucusu Kyrie Irving'in çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Ocak 2026'ya kadar parkelere dönemeyecek olması, acil bir oyun kurucu arayışını da beraberinde getirdi.



ESPN'den Shams Charania'ya göre Mavericks'in bir oyun kurucuyu kadrosuna katmak için hem serbest oyuncu piyasasını hem de takas pazarını aktif olarak değerlendireceği bildirildi.



Charania, "Kyrie'nin dönüşü Ocak ayını bulacak. O yüzden Dallas, oyun kurucu pozisyonuna direkt katkı verebilecek bir isim arıyor," dedi.



Dallas'ın ön alanda Daniel Gafford ve PJ Washington gibi takas edilebilir oyunculara sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Anthony Davis takası ve Flagg'in gelişiyle birlikte rotasyon sıkışıklığı yaşanıyor.



