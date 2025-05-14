Real Madrid, Bournemouth forması giyen 20 yaşındaki İspanyol stoper Dean Huijsen transferi için kulübüyle anlaşma sağladı. Marca'da yer alan habere göre Madrid ekibi, İspanyol oyuncunun 58 milyon euroluk serbest kalma bedelini 3 taksitte ödeyecek. Öte yandan Bournemouth, Dean Hujisen'ni 2024 yılının Temmuz ayında 15,2 milyon euro ödeyerek Juventus'tan transfer etmişti.



Bu sezon Bournemouth formasıyla 30 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 2320 dakika sahada kalırken, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



