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15 Mayıs
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1-2
15 Mayıs
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2-0
15 Mayıs
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2-2
15 Mayıs
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0-2
15 Mayıs
Getafe-Athletic Bilbao
0-2

La Liga'da şampiyon Barcelona!

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, deplasmanda Espanyol'u 2-0 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

calendar 16 Mayıs 2025 00:28 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 00:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
La Liga'da şampiyon Barcelona!
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İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, deplasmanda Espanyol ile karşılaştı. 

RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı. 

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, 53. dakikada Lamine Yamal  ve 90+6. dakikada Fermin Lopez kaydetti. 

Öte yandan Espanyol'da Leandro Cabrera, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

Bu sonuçla birlikte puanını 85'e yükselten ve en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki puan farkını 7'ye yükselten Barcelona, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Üst üste 4. maçından da mağlup ayrılan Espanyol ise 39 puanda kaldı 16. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Barcelona, Villarreal'i konuk edecek. Espanyol ise deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak. 





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