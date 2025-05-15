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George: "NBA'de artık gerçek savunma kalmadı"

Philadelphia 76ers'ın yıldız ismi Paul George, NBA'de artık "kilit savunmacı" kavramının geçerliliğini yitirdiğini söyledi.

calendar 15 Mayıs 2025 13:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
George: 'NBA'de artık gerçek savunma kalmadı'
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Philadelphia 76ers'ın yıldız ismi Paul George, NBA'de artık "kilit savunmacı" kavramının geçerliliğini yitirdiğini söyledi.

George'a göre günümüz oyuncularının ofansif becerileri öyle üst düzeye ulaşmış durumda ki, en iyi savunmacılar bile birçok pozisyonda etkisiz kalıyor.

"Artık durdurucuların devri bitti," diyen George, "Kendimi iyi bir savunmacı olarak görsem de, bazı oyunculara karşı elimden gelen her şeyi yapmama rağmen yine de sayı bulabiliyorlar. Sadece onların işini zorlaştırabiliyorum. Bazen şutu atıyorlar ve o zaman da sadece şapka çıkarmak kalıyor," şeklinde konuştu.

George, kariyerinde 4 farklı takımda oynadı ve toplamda 908 normal sezon maçında 20.6 sayı, 6.3 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakaladı. 9 kez All-Star seçilen PG, 2013'te "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülünün de sahibi olmuştu.

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