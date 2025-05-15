Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko'nun geleceği merakla bekleniyor. Bosnalı yıldızın kariyerine nasıl devam edeceği konusu henüz netlik kazanmış değil.
İtalyan basınından Tuttomercatoweb, 38 yaşındaki golcünün futbolu bırakmaya niyeti olmadığını ve birkaç sezon daha oynamayı planladığını duyurdu.
Dzeko'nun, Fenerbahçe'deki bireysel performansından memnun olduğu, ancak önünde iki olasılık bulunduğu ifade edildi. Birincisi, sarı-lacivertlilerin kabul edilebilir bir teklif sunması halinde sözleşme yenilemek. İkincisi ise yeniden İtalya'ya dönmek.
İTALYA'DAN İLGİ VAR
Haberde Dzeko ile ilgilenen kulüplerin olduğu da belirtildi. Fiorentina'nın tecrübeli santrfor için nabız yokladığı fakat sürecin ciddi bir pazarlığa evrilmediği kaydedildi.
Eski kulübü Roma'nın da yedek golcü arayışında Dzeko'ya yöneldiği ifade edildi. Ayrıca Serie A'ya yükselen Como'nun, hem genç forvetlerini yönlendirecek hem de katkı sağlayacak bir lider oyuncu aradığı, bu kapsamda Dzeko'nun isminin öne çıktığı vurgulandı.
FENERBAHÇE'DE İSTİKRARLI PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Dusan Tadic ile birlikte toplam 33 maça çıkan Edin Dzeko, Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok süre alan oyuncular arasına adını yazdırdı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda 13 gol atıp, 4 asist yaptı.
Fenerbahçe yönetiminin tecrübeli forvetle nasıl bir karar alacağı ve Dzeko'nun tercihini hangi yönde kullanacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
İtalyan basınından Tuttomercatoweb, 38 yaşındaki golcünün futbolu bırakmaya niyeti olmadığını ve birkaç sezon daha oynamayı planladığını duyurdu.
Dzeko'nun, Fenerbahçe'deki bireysel performansından memnun olduğu, ancak önünde iki olasılık bulunduğu ifade edildi. Birincisi, sarı-lacivertlilerin kabul edilebilir bir teklif sunması halinde sözleşme yenilemek. İkincisi ise yeniden İtalya'ya dönmek.
İTALYA'DAN İLGİ VAR
Haberde Dzeko ile ilgilenen kulüplerin olduğu da belirtildi. Fiorentina'nın tecrübeli santrfor için nabız yokladığı fakat sürecin ciddi bir pazarlığa evrilmediği kaydedildi.
Eski kulübü Roma'nın da yedek golcü arayışında Dzeko'ya yöneldiği ifade edildi. Ayrıca Serie A'ya yükselen Como'nun, hem genç forvetlerini yönlendirecek hem de katkı sağlayacak bir lider oyuncu aradığı, bu kapsamda Dzeko'nun isminin öne çıktığı vurgulandı.
FENERBAHÇE'DE İSTİKRARLI PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Dusan Tadic ile birlikte toplam 33 maça çıkan Edin Dzeko, Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok süre alan oyuncular arasına adını yazdırdı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda 13 gol atıp, 4 asist yaptı.
Fenerbahçe yönetiminin tecrübeli forvetle nasıl bir karar alacağı ve Dzeko'nun tercihini hangi yönde kullanacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
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