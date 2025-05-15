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Samsunspor, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne dikti

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi biletini cebine koydu; hedef şimdi Avrupa Ligi için üçüncülük mücadelesi.

calendar 15 Mayıs 2025 16:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne dikti
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Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, UEFA Konferans Ligi'ne katılmayı garantilediklerini belirterek, "Neden UEFA Avrupa Ligi olmasın diye çabalıyoruz." dedi.

Veysel Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken dördüncü sırada yer aldıklarını söyledi.

Avrupa kupalarına katılmanın Samsunspor ve kente Samsun'a renk katacağını vurgulayan Bilen, "Ligde 3 maçımız var. Bu 3 maçı da elimizden ne geliyorsa yapacağız. Avrupa kupalarına katılmamızın Samsun şehrine ve camiaya neler katacağını biliyoruz. O bilinçle sıkı ve ciddi biçimde çalışmalar sürüyor. Önümüzde Sivasspor maçı var. Sivasspor'un içinde bulunduğu durum bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek nokta dördüncülük konumumuzu üçüncülük konumuna nasıl getireceğimizdir." diye konuştu.

- "Son 3 maçımızı da kazanmak için sahaya çıkacağız"

Veysel Bilen, son dönemde tüm hesaplarını Avrupa kupalarına katılmak üzerine yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim tek bir hedefimiz var o da Avrupa kupalarına katılmak. Onun hesapları içindeyiz. UEFA Konferans Ligi'ne katılmamız kesinleşmiş. Neden UEFA Avrupa Ligi olmasın diye çabalıyoruz. Gösterdiğimiz performansla nasıl bugüne kadar geldiysek, kalan 3 haftada da istediğimiz sonuçları alıp lig üçüncülüğüne yeniden yerleşmek istiyoruz. Yanı son 3 maçımızı da kazanmak için sahaya çıkacağız."

Ligde üçüncülük için Beşiktaş ile yarıştıklarını aktaran Bilen, "Üçüncülük için rakibimiz olan Beşiktaş ve diğer rakiplerimizin ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor. Bizim için önemli olan kendi maçlarımızı tek tek kazanmaktır. Beşiktaş'ın ligde düşme potasındaki rakipleri ile zorlu maçları var. Biz maçlarımızı kazanarak onların puan kaybetmesini bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.


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