Altınordu tur için sahada

2'nci Lig Play-Off 2'nci Turu ilk maçında evinde Kastamonuspor'u 1-0 yenen Altınordu cuma günü rakibiyle deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak. Kastamonu Gazi Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.



Altınordu her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda rakibini eleyerek grup finaline çıkacak. Kastamonuspor'un 1 farklı galibiyeti halinde maç uzayacak, uzatma dakikalarında da skor değişmezse kazanan takım seri penaltı atışları sonucu belirlenecek. Altınordu 2 ya da daha farklı skorla rakibine yenilirse ise Play-Off'a veda edip bu sezonluk ligi tamamlayacak.



Teknik Direktör Namet Ateş, takımına güvendiğini dile getirdi. Kastamonu'ya 1-0 galibiyetin verdiği avantajla gideceklerini ancak hiçbir şeyin bitmediğini belirten Namet Ateş, "Oyuncularıma inanıyorum. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Biz istediğimiz skoru alıp tur atlamış bir şekilde evimize döneceğiz" dedi.



"KOLAY OLMAYACAK"



İlk maçta bir avanta sağladıklarını belirten Namet Ateş, "Oyunsal anlamda istediklerimizi seyircimizin önünde yapmaya çalıştık. Rövanş kolay olmayacak. Play-Off'ların çok zor olacağını herkes biliyor. Her takım en iyi şartlarda hazırlanmaya çalışıyor. Kendi taktik planı çerçevesinde onlar da avantaj sağlamak istiyorlar. Rakibimiz kendi sahasında çok iyi, mağlubiyeti yok. Maç centilmence geçsin istiyoruz. Bugüne kadar bütün maçlarımız öyle geçti. İletişimleri kuvvetli ve ilişkileri de çok iyi olan bir oyuncu grubuna sahibiz. Bunu korumak istiyoruz ve bunun strese dönüşmesine izin vermek istemiyoruz. O yüzden de bizim oyuncu grubu gerçekten çok neşeli ve keyifli" yorumunu yaptı.



