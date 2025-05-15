15 Mayıs
Bandırmaspor-Erzurumspor
2-0
15 Mayıs
İstanbulspor-Boluspor
20:00
15 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
20:00
15 Mayıs
Rayo Vallecano-Real Betis
20:00
15 Mayıs
Espanyol-Barcelona
22:30
15 Mayıs
Getafe-Athletic Bilbao
22:30

19 Mayıs ve Gençlik Haftası tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, 81 ilde coşkuyla kutlanacak.

calendar 15 Mayıs 2025 19:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
19 Mayıs ve Gençlik Haftası tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, 81 ilde coşkuyla kutlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığında yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'a kadar sürecek Gençlik Haftası boyunca çeşitli festivaller düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve sporcularla bir araya gelecek. Toplamda 40 genç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak nezaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinden seçilen gençler, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu ile 17 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket edecek ve 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşacak. Bu seyahatle gençlere hem milli savunma sanayinin geldiği düzey gösterilecek hem de 19 Mayıs'ın tarihi önemi anlatılacak.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde 21 Mayıs'a kadar "Türkiye'nin Gücü Gençliği" mottosuyla kent meydanlarında eş zamanlı olarak gençlik ve spor festivalleri gerçekleştirilecek.

Türkiye'de 81 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Kırgızistan, Fransa'dan birer erkek ve kadın olmak üzere seçilen 182 genç, etkinlikler kapsamında ilk olarak İstanbul'da buluşacak. Temsilci gençlerin katılımıyla milli mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olan İstanbul, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara'ya ziyaretler yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da temsilci gençler ve sporcularla 19 Mayıs'ta Anıtkabir'i ziyaret edecek. Temsilci gençler, 20 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından da kabul edilecek.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.