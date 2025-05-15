Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in emeklilik planlarından vazgeçtiği ve takımıyla yeni bir sözleşme yapmaya sıcak baktığı iddia edildi.



Minnesota Timberwolves'a karşı alınan playoff mağlubiyetinin ardından gözler bir kez daha LeBron James'in geleceğine çevrildi. Ancak gelen haberlere göre, 40 yaşındaki süper yıldız emeklilik planlarını rafa kaldırdı ve Los Angeles Lakers ile iki yıllık, 105 milyon dolarlık yeni bir kontrata imza atmaya hazırlanıyor.



Bleacher Report yazarı Zach Buckley'e göre, LeBron elinde bulunan 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmak yerine bu yaz yeni bir sözleşme yaparak hem mali hem de yapısal esneklik kazanmak istiyor.



"Belki de bu sezon sonu veda etmek istemiyor," diyen Buckley, "Oğlu Bryce James 2026'da draft edilebilir olacak. Bronny ile aynı takımda oynamak zaten tarihi bir olaydı ama iki oğluyla birlikte oynamak LeBron'un ilgisini çekiyor olabilir." şeklinde konuştu.



22 yıldır NBA'de aktif olan James, bu süreçte 27.0 sayı, 7.5 ribaund ve 7.4 asist ortalamalarıyla oynadı. Yüzde 50.6'lık şut isabet oranıyla olağanüstü bir verimlilik yakalayan yıldız oyuncu, hala ligin en üst seviyesinde mücadele ediyor.



