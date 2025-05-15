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Beşiktaş, Romulo haberlerini yalanladı!

Beşiktaş, Göztepe forması giyen Romulo'yla ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

calendar 15 Mayıs 2025 23:00 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 23:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Romulo haberlerini yalanladı!
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Beşiktaş, Göztepe forması giyen Romulo'nun transferine yönelik çıkan haberler için bir açıklama yayınladı.

Siyah-Beyazlılar'ın açıklamasında Göztepe'nin talep ettiği bonservis bedeliyle ilgili haberlerin gerçek olmadığı belirtildi.

Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımda,

"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Romulo Cardoso ile ilgilendiği, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Göztepe'nin oyuncunun transferi için kulübümüzden 5.5 milyon avro bonservis ücreti talep ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.

Romulo Cardoso'nun kulübümüze transferi için herhangi bir girişimde bulunmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili negatif algı oluşturmak maksadıyla belli aralıklarla yayınlanacak buna benzer asparagas haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı. 

BU SEZON NE YAPTI?

Göztepe bu sezon başarılı bir performans sergileyen Breziyalı forvet, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 11 gol ve 9 asist kaydetti.

 


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