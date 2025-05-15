Şahika Ercümen'den 3 altın, 2 gümüş madalya

Milli sporcu Şahika Ercümen, Dominika'da düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.



Dünya serbest dalış rekortmeni Ercümen, Dominika'da 10 ülkeden sporcunun katıldığı turnuvada sabit ağırlık, çift palet ve paletsiz ip destekli kategorilerinde ilk sıraya yerleşerek şampiyon oldu.



Sporcu, çift palet kategorisinde 80 metre, paletsiz ip destekli kategoride 77 metre ve sabit ağırlık kategorisinde 77 metre ile şampiyonluk kazandı.



Şahika Ercümen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezonun kendisi için büyük aksiliklerle başladığını söyledi.



Sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını ve iki farklı operasyon geçirdiğini anlatan Ercümen, "Bu turnuvaya antrenman niteliğinde ve dünya şampiyonası için hazırlık gözüyle bakıyordum. Fakat buna rağmen çok iyi derecelerle dönüyorum. Fiziksel olarak kendimi hiç hazır hissetmediğim senenin ilk turnuvasından altın madalya ile dönmek, beni önümüzdeki yarışmalar için çok motive etti." diye konuştu.



Yarışmanın son günü fırtına çıktığını ve yarışmanın neredeyse iptal olacağını aktaran Ercümen, "Hava gerçekten çok kötüydü, deniz dalgalı ve akıntılıydı. Kötü hava koşullarına rağmen çok güzel bir dalış yaptık. Bu madalyayı Ata'mızın bizlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mıza ithafen alıyorum." ifadelerini kullandı.







