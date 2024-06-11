İOS 18 ne zaman gelecek? Apple İOS 18 özellikleri 2024

Apple'ın iOS 18'de yapay zeka özelliklerini güçlendirmek için ChatGPT'yi kullanabileceğini geçtiğimiz haftalarda sizlere aktarmıştık. Apple ile ilgili yaptığı doğru tahminler ile tanınan Bloomberg'ten Mark Gurman tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, iOS 18 ile yeni yapay zeka özellikleri sunacak.



Apple'ın düzenleyeceği Apple Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) etkinliğinde iOS 18 ile birlikte iPhone cihazlara gelecek yeni özellikleri kullanıcılara tanıtması bekleniyor.



Apple iOS 18 Ne Zaman Çıkacak?



Apple, iOS 18 ile birlikte kişiselleştirmeye odaklanıyor. Buna göre ana ekran uzun yıllar sonra büyük bir yenilik alıyor. Kullanıcılar uygulama simgeleri ve widget'ları ekranın istedikleri bölümüne yerleştirebilecek. Bu da kullanıcıya özel bir deneyim yaratacak.Kişiselleştirmeyle ilgili en büyük ikinci değişiklik ise uygulama simgelerine yönelik olacak. Kullanıcılar, hem Apple hem de desteklenen uygulama simgelerinin renklerini değiştirebilecek. Örneğin, ekranı koyu modda kullananlar siyah/beyaz temalı simgeler tercih edebilecek.Kontrol Merkezi'ne yeni özelleştirme seviyeleri ve yetenekler de geliyor. Kullanıcılar, daha büyük medya kontrolleri ve ana kontroller dahil olmak üzere birden fazla kontrol sayfası arasında kaydırma yapabilecek. Ev kontrolleri ve bağlantılar gibi çok kullanılan kontrollerden oluşan yeni gruplar da oluşturulabilecek.iOS 18 ile ayrıca üçüncü taraf uygulamalara Kontrol Merkezi kontrolleri eklenebilecek. Apple, bir aracın kilidini açmak veya sosyal medya içerikleri yakalamak için uygulamaların özelleştirilebileceğini söyledi.Apple ayrıca gizlilik konusuna da dikkat çekti. Buna göre iOS 18 ile uygulamaları kilitlemenize olanak tanıyor. Böylece diğer kişilerin uygulamaları açmak için kimlik doğrulaması yapması gerekecek. Arama, Siri ve diğer uygulamalardaki bilgileri de gizleyebileceksiniz. Parolalar uygulaması parolaları, passkey'leri, Wi-Fi şifrelerini ve doğrulama kodlarını saklayacak.Apple, Mesajlar uygulamasına büyük bir güncelleme getirdi. Buna göre metinleri kalınlaştırma, altını çizme ve italik hale getirme özelliğini duyurdu. Ayrıca mesajlara reaksiyon verme ve patlayan mesaj baloncukları gibi yenilikler sunulacak. Uydu ile SMS desteği genişleyecek.VisionOS 2, tüm yeni özellikleri ile WWDC 24'te duyuruldu. Tren seyahat modu ve daha fazlası geldi. İşte tüm yenilikler...Öte yandan Android ile RCS mesajlaşma desteği de sunulacak. Google tarafından geliştirilen bu teknoloji, SMS'in bir sonraki adımını temsil ediyor.Yeni Tap to Cash özelliği, telefonları bir arada tutarak para gönderme desteği sunacak. Bu da ödemelerin ve para transferinin kolaylaşacağı anlamına geliyor.iPhone için Oyun Modu desteği geliyor. Bu özellik, maksimum kare hızı yakalamak için arka plan etkinliğini en aza indiriyor. Ayrıca gamepad ve AirPods için kablosuz desteği de artırıyor.Fotoğraflar uygulaması da yeniden tasarlandı. Fotoğraflar artık kütüphane ve tek bir ızgara ile gösterilecek. Filtre düğmesi, türüne göre daraltmanıza olanak tanıyacak. Ekran görüntülerini de filtreleyebilecek. Izgaranın hemen altında yer alacak koleksiyonlar ile favori fotoğrafları ayırabileceksiniz.iOS 18 ile Apple Intelligence devri de başlıyor. Bu platform sistem genelinde yeni yazma, iletişim ve medya araçlarına güç verecek. Mail, Notlar ve Pages gibi iOS uygulamalarında yerleşik olarak bulunacak yapay zeka, kullanıcıların metinleri yeniden yazmasına, düzeltmesine ve özetlemesine olanak tanıyacak.Görüntü oluşturma aracı olan Image Playground, kullanıcıların Mesajlar gibi uygulamalarda animasyonlu görüntüler, illüstrasyonlar veya eskizler oluşturmasına izin verecek.Siri de Apple Intelligence ile büyük bir yükseltme alıyor. Kullanıcılar daha kapsamlı bir Siri deneyimi yaşayacak. Asistan ile iletişim kurarken, ihtiyaçlarına göre ses ve metin arasında geçiş yapılabilecek.Apple, WWDC 2024'te Siri için resmi ChatGPT entegrasyonunu duyurdu! Gelin nasıl çalışıyor detaylarına bir bakalım.WWDC 2024 etkinliği sonrasında ilk iOS 18 betası yayınlanacak. Geliştirici programına ve beta sürecine kayıtlı olan kullanıcılar yaz ayları boyunca beta sürümlerini test edebilecek. Kararlı sürümün ise iPhone 16 lansmanıyla birlikte Eylül ayında tanıtılacağını belirtelim.iPhone 15iPhone 15 PlusiPhone 15 ProiPhone 15 Pro MaxiPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 14 ProiPhone 14 Pro MaxiPhone 13iPhone 13 miniiPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone 12iPhone 12 miniiPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone XSiPhone XS MaxiPhone XRiPhone SE (2. nesil)iPhone SE (3. nesil)