Bayern Münih'ten savunmaya iki hamle

Bayern Münih, savunmasını güçlendirmek adına Levi Colwill ve Jonathan Tah'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'ten savunmaya iki hamle
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10 Haziran 2024 19:45
Vincent Kompany'i takımın başına getiren Bayern Münih transfer çalışmalarına hız verdi.

Sky Sport'un haberine; Bayern Münih, Chelseali 21 yaşındaki savunma oyuncusu Levi Colwill ve Bayer Leverkusen'in 28 yaşındaki savunmadaki yıldızı Jonathan Tah'ı kadrosuna katmak istiyor.

Bayern Münih'in iki oyuncuyu da uzun süredir takip ettiği belirtilirken, her iki oyuncuyu da aynı anda takıma kazandırılabileceği aktarıldı.

SOL AYAKLI OLMASI ÖNE ÇIKTI

Haberde, Colwill'in sol ayaklı bir stoper olması teknik adam Kompany için önemli bir faktör olduğu ve bu transferi çok istediği kaydedildi.

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Ayrıca Alman devinin, Colwill ile ilk teması gerçekleştirdiği dile getirildi. Tah için de yakın zamanda somut bir girişim olacağı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSLARI

Chelsea ile bu sezon 32 maça çıkan Colwill, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Tah ise Bayer Leverkusen formasıyla 48 maça çıkarken 6 gol, 1 asist kaydetti.

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