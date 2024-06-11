Trabzonspor'da 20 milyon euro'luk beklenti

Trabzonspor, transferde elini güçlendirmek için oyuncu satışına büyük önem veriyor.
Uğurcan Çakır ile Trezeguet, en yüksek gelir getirebilecek isimler. Her iki yıldızla da Arap Yarımadası'ndan ciddi şekilde ilgilenen takımlar var. Ayrıca Enis Destan ve Enis Bardhi'nin de menajerlerinin teklif getirmesi bekleniyor. Bu dört isime farklı oyuncular da eklenebilir.
Trabzonspor Yönetimi, oyuncu satışından bu yaz yaklaşık 20 milyon Euro'yu kasaya koymak istiyor.
Uğurcan Çakır ile Trezeguet, en yüksek gelir getirebilecek isimler. Her iki yıldızla da Arap Yarımadası'ndan ciddi şekilde ilgilenen takımlar var. Ayrıca Enis Destan ve Enis Bardhi'nin de menajerlerinin teklif getirmesi bekleniyor. Bu dört isime farklı oyuncular da eklenebilir.
Trabzonspor Yönetimi, oyuncu satışından bu yaz yaklaşık 20 milyon Euro'yu kasaya koymak istiyor.
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