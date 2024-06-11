Haber Tarihi: 11 Haziran 2024 09:25 - Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2024 09:25

Emekli, memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024

Memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, 16 Haziran'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde gündeme geldi. 4A SSK-4B Bağkur kapsamında emekli aylığı alacak olan vatandaşlar, maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı? Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? İşte 2024 haziran ayı SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş ödeme günleri.

Emekli, memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024
Abone Ol
2024 memur ve emekli maaşı ödemelerinin haziran ayında yapılacağı tarih merak ediliyor. Kurban Bayramı öncesinde maaş ödemelerinin yapılıp yapılmayacağını merak eden yüz binlerce emekli, konuyla ilgili hükümet tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Geçtiğimiz yıl emekli maaşları, bayram ikramiyeleriyle birlikte vatandaşların hesaplarına yatırılmıştı. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? İşte 2024 haziran ayı SSK-Bağkur maaş ödeme günleri.
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, bayram öncesi maaşlarını almak ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.

Konuyla ilgili hükümet tarafından henüz bir açıklama yapılmadı fakat geçen yıl olduğu gibi bu yıl da emekli maaşlarının ikramiye ödemeleriyle birlikte hesaplara yatırılması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL MAAŞLAR ERKEN YATIRILDI

Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırılmıştı.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,


Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Emekli, memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024 Gündem Emekli, memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2024
Okan Buruk istedi, Galatasaray harekete geçti: Youssouf Fofana Galatasaray Okan Buruk istedi, Galatasaray harekete geçti: Youssouf Fofana
Beşiktaş'ta Brad Friedel'in ilk hedefi Insigne! Beşiktaş Beşiktaş'ta Brad Friedel'in ilk hedefi Insigne!
Trabzonspor vazgeçmiyor: Onuachu Trabzonspor Trabzonspor vazgeçmiyor: Onuachu
Semih Kılıçsoy'a dev takip: PSG Beşiktaş Semih Kılıçsoy'a dev takip: PSG
Michal Probierz: ''Zaferi hak ettik'' Milli Takım Michal Probierz: ''Zaferi hak ettik''
Hollanda'ya de Jong'tan kötü haber! Euro 2024 Hollanda'ya de Jong'tan kötü haber!
Miha Zajc'tan EURO 2024 sitemi! Fenerbahçe Miha Zajc'tan EURO 2024 sitemi!
Enes Ünal: 'Kariyerimin en büyük hayal kırıklığı' Milli Takım Enes Ünal: "Kariyerimin en büyük hayal kırıklığı"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaraylıları heyecanlandırdı! Okan Buruk'tan da açıklama var!
2
Anadolu Efes pes etmedi, seri uzadı!
3
A Milli Takım, özel maçta 90'da kaybetti!
4
Mason Greenwood'dan Fenerbahçe kararı!
5
Barcelona ve PSG'nin Luiz Diaz yarışı!
6
Fatih Terim'in kızından Fenerbahçe'ye gönderme!
7
Bayern Münih'ten savunmaya iki hamle

SON HABERLER

yukarı ok